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Від початку доби на фронті відбулося 160 боїв

Російські загарбники завдали двох ракетних та 53 авіаційних ударів, застосували вісім ракет та скинули 75 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1277 дронів-камікадзе та здійснили 3987 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Від початку доби на фронті відбулося 160 боїв
Ілюстративне фото
Фото: Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

Загалом від початку цієї доби відбулося 160 боєзіткнень, повідомляє Генштаб станом на 22:00. 

На Харківському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кругляківка та Вовчанські Хутори.  

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції наших оборонців в напрямках Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки, досі триває бій у одній локації.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 21 раз атакували неподалік населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямку Карпівки, Григорівки, Греківки, Ольгівки. Два боєзіткнення не вщухають до цього часу. 

На Сіверському напрямку нашими захисниками було відбито три ворожі атаки в районах Білогорівки, Виїмки та Переїзного.

Чотири атаки відбили наші захисники на Краматорському напрямку, ворог йшов вперед західніше Андріївки та в напрямку Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки. Наші оборонці успішно відбили 13 атак, один бій триває.  

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 42 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Малинівка, Сухий Яр, Новосергіївка, Муравка, Троїцьке та Андріївка, до цього часу триває одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали Зоря, Новоторецьке, Софіївка, Коптєвє, Довга Балка, Полтавка, Шахове та Сухий Яр.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 144 окупанти, 89 з них — безповоротно. Також знищено два автомобілі, два мотоцикли, дев’ять БпЛА та один термінал супутникового зв’язку. Крім того, пошкоджено два мотоцикли та одну реактивну систему залпового вогню противника. 

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На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер. Противник завдав авіаударів по районах Новодарівки, Новополя, Перебудови та Комара.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами були атаковані райони населених пунктів Гуляйполе та Малинівка. Наступальних дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, наступали в напрямку Новоандріївки, також бойові дії відбулися в районах Степового та Малих Щербаків. Всього на напрямку відбулося три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке. 

Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку, де загарбник протягом доби провів 37 штурмових дій на позиції українських підрозділів, одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих бомб, та здійснив 209 артилерійських обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.  

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

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