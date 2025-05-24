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ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон

Ювілейною враженою «пташкою» став російський «Орлан-10»

ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон

Сили та засоби протиповітряної оборони тактичної групи «Вугледар» уразили 5000-й багатофункціональний висотний дрон противника. Ювілейною враженою «пташкою» став російський «Орлан-10». Про це LB.ua повідомила пресслужба тактичної групи. 

За словами речника тактичної групи "Вугледар" підполковника Олексія Бєльського, в останні місяці окупанти втричі збільшили кількість розвідувальних польотів на Новопавлівському та Покровському напрямках. Противник веде активний пошук засобів ППО, РЕБ, командних пунктів, підрозділів артилерії,  місць дислокації особового складу та техніки ЗС України.  Для цього окупанти використовують розвідувальні БпЛА – «Молнія», «Zala», «Supercam» (та його останню версію «Скат 350М), «Orlan-10». 

“А тепер на нашому напрямку літає все більше дронів останнього покоління – «Zala V-20». Цей безпілотник керується штучним інтелектом, може проводити у повітрі до 6 годин в режимі патрулювання та здатен передавати відео у високій якості на відстань до 100 кілометрів. Саме ці апарати залітають на найбільшу глибину нашої оборони – до 70-80 км”, - каже Бєльський.

Часто розвідувальні БпЛА працюють одночасно по декількох секторах. У разі виявлення, негайно передають на командні пункти координати та відео цілей, зазначають, у ТГ.  Залежно від відстані та типу цілі, противник використовує ударно-вогневі комплекти, пов’язані з артилерією або баражувальні боєприпаси, наприклад, «Ланцети».

Українські сили ППО за допомогою FPV-перехоплювачів, великокаліберних кулеметів та ПЗРК активно збивають розвідувальні та баражувальні БпЛА. Так, за три тижні травня у зоні відповідальності тактичної групи “Вугледар” знищено 194 повітряних цілі:

  • Молнія – 78;
  • Zala – 31;
  • Supercam – 20;
  • Orlan-10 – 11;
  • Ланцет – 36;
  • Скат – 3;
  • Zala V-20 – 2;
  • Shahed – 13

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