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Зеленський про обстріли: наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію

Президент України зауважив, що без тиску на Росію війна триватиме.

Зеленський про обстріли: наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні, 24 травня, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію через продовження військової агресії. 

“Сьогодні ж є за що відзначити українські підрозділи захисників неба. Був дійсно масштабний та підлий російський удар. Балістика, і частину ракет вдалося збити. Було також 250 дронів: більшість – шахеди”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що протягом дня тривали роботи в Києві після російського удару. Президент наголосив, що на все це потрібна реакція – жорстка реакція Сполучених Штатів Америки, реакція Європи, реакція всіх у світі, хто хоче завершення війни.

“Путін відмовився від припинення вогню вже неодноразово. Це нічого йому не дає, крім того, що кожного дня він забирає життя. Кожен день дає приводи для нових санкцій проти Росії, кожен день доводить, що без тиску на Росію війна триватиме”, – сказав Зеленський.

Президент вкотре заявив, що Україна готова до будь-якої форми дипломатії, яка дасть результат. 

“Ми готові до всіх кроків, які зможуть гарантувати реальну безпеку. Саме Росія ні до чого не готова. Наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію, тобто заради миру”, – повідомив глава держави.

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