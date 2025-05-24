24 травня відбувся другий етап обміну військовополоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000". З російської неволі вдалося повернути 307 українських захисників.
Про це інформує Президент Володимир Зеленський.
"Україна повернула ще 307 українських захисників. Це другий обмін у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України", — ідеться у повідомленні.
За 23-24 травня з російського полону повернули 697 українців. "Завтра очікуємо продовження".
Як повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, наймолодшому звільненому — 25 років, найстаршому — 61 рік. Є низка Захисників, що мають хвороби та поранення.
У Коордштабі додали, що у нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 Захисників Маріуполя. Усі 307 визволених військових — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
- 23 травня між РФ та Україною відбулася перша частина домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 390 українців - 170 військових та 120 цивільних.
@lb.ua 🇺🇦 Україна повернула ще 307 своїх захисників — другий етап обміну “1000 на 1000”, погодженого в Туреччині. Серед звільнених — військові ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці. Загалом за два дні додому повернулися 697 українців. Очікується продовження вже завтра. Відео: Зоряна Стельмах #повернення #повернулися #обмін #полонені #полоненіукраїнці #україна ♬ оригінальний звук - 🔹Лівий берег - LB.ua🔹