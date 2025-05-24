Серед тих, хто повернувся — воїни ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України.

24 травня відбувся другий етап обміну військовополоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000". З російської неволі вдалося повернути 307 українських захисників.

Фото: Володимир Зеленський

Про це інформує Президент Володимир Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський

"Україна повернула ще 307 українських захисників. Це другий обмін у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України", — ідеться у повідомленні.

Фото: Володимир Зеленський

За 23-24 травня з російського полону повернули 697 українців. "Завтра очікуємо продовження".

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Як повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, наймолодшому звільненому — 25 років, найстаршому — 61 рік. Є низка Захисників, що мають хвороби та поранення.

У Коордштабі додали, що у нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 Захисників Маріуполя. Усі 307 визволених військових — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

23 травня між РФ та Україною відбулася перша частина домовленості щодо обміну військовополонених "1000 на 1000". У межах обміну додому повернулися 390 українців - 170 військових та 120 цивільних.

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Фото: Зоряна Стельмах Обмін полоненими, 24 травня 2025 року