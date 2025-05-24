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Обмін "1000 на 1000" Україна: повернула ще 307 захисників з російського полону (оновлено)

Серед тих, хто повернувся — воїни ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України. 

Обмін "1000 на 1000" Україна: повернула ще 307 захисників з російського полону (оновлено)
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Володимир Зеленський

24 травня відбувся другий етап обміну військовополоненими між РФ та Україною у форматі "1000 на 1000". З російської неволі вдалося повернути 307 українських захисників.

Фото: Володимир Зеленський

Про це інформує Президент Володимир Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський

"Україна повернула ще 307 українських захисників. Це другий обмін у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни ЗСУ, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Володимир Зеленський

За 23-24 травня з російського полону повернули 697 українців. "Завтра очікуємо продовження".

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

Як повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, наймолодшому звільненому — 25 років, найстаршому — 61 рік. Є низка Захисників, що мають хвороби та поранення.

У Коордштабі додали, що у нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 Захисників Маріуполя. Усі 307 визволених військових — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

Обмін полоненими, 24 травня 2025 року
Фото: Зоряна Стельмах
Обмін полоненими, 24 травня 2025 року

@lb.ua 🇺🇦 Україна повернула ще 307 своїх захисників — другий етап обміну “1000 на 1000”, погодженого в Туреччині. Серед звільнених — військові ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці. Загалом за два дні додому повернулися 697 українців. Очікується продовження вже завтра. Відео: Зоряна Стельмах #повернення #повернулися #обмін #полонені #полоненіукраїнці #україна ♬ оригінальний звук - 🔹Лівий берег - LB.ua🔹

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