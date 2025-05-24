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Збивати "Іскандер-М" стало важче, бо Росія їх модернізувала, ‒ Ігнат

Йдеться про застосування радіолокаційних пасток, які кожна ракета може час від часу відстрілювати під час наближення до цілі. 

Збивати "Іскандер-М" стало важче, бо Росія їх модернізувала, ‒ Ігнат
Ракета 9M729 на комплексі 'Іскандер-М'
Фото: ВВС

Росія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер-М", тому збивати їх тепер стало складніше, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Інтерфакс-Україна.

“Балістичні траєкторії ракет "Іскандер-М" були вдосконалені та модернізовані. Йдеться про застосування радіолокаційних пасток, які кожна ракета може час від часу відстрілювати під час наближення до цілі. Відповідно, система Patriot, яка має перехоплювати ціль, може працювати не так ефективно, як хотілося б”, ‒ сказав він в етері каналу “Ми ‒ Україна”.

Він зазначив, що політ балістичної ракети по квазібалістичній траєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій, а летить по кривій, маневрує, ускладнює роботу системи Patriot, яка стріляє по балістиці, розраховуючи точки перехоплення ракети.

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“Думаю, партнери вже працюють над цим”, ‒ додав він.

  • У ніч на 24 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 6 балістичних ракет та 245 ворожих БпЛА типу Shahed.
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