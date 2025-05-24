Сили оборони спростували інформацію щодо прориву РФ до Юнаківки на Сумщині

У Силах оборони України спростовують російський фейк щодо захоплення армією РФ Юнаківки на Сумщині. Населений пункт залишається під контролем України.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив старший офіцер центру комунікацій угруповання військ "Курськ" підполковник Ярослав Чепурний.
Інформація про начебто захоплення села Юнаківка Сумської області армією РФ, яку поширюють росЗМІ є фейком.
"Не відповідає дійсності", — заявив Чепурний.
Відомо, що уночі 24 травня Telegram-канали росЗМІ опублікували повідомлення, що армія РФ нібито увійшла в Юнаківку.
Згідно з мапою бойових дій від DeepState, населений пункт Юнаківка залишається під контролем України. У "сірій зоні" на цьому напрямку залишаються Новеньке, Журавка, Веселівка та Басівка.
- Сили оборони України продовжують стримувати російські війська на Курському напрямку. На даному напрямку минулої доби ворог завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 12 КАБ, здійснив 281 обстріл, з яких 13 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 43 штурмові дії загарбників.