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Сили оборони спростували інформацію щодо прориву РФ до Юнаківки на Сумщині

Юнаківка залишається під контролем України.

Сили оборони спростували інформацію щодо прориву РФ до Юнаківки на Сумщині
Цивільний автобус проїжджає повз український танк на дорозі в селі Юнаківка, за 9 кілометрів від кордону з Росією в Сумській обл
Фото: EPA/UPG

У Силах оборони України спростовують російський фейк щодо захоплення армією РФ Юнаківки на Сумщині. Населений пункт залишається під контролем України.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив старший офіцер центру комунікацій угруповання військ "Курськ" підполковник Ярослав Чепурний.

Інформація про начебто захоплення села Юнаківка Сумської області армією РФ, яку поширюють росЗМІ є фейком. 

"Не відповідає дійсності",  — заявив Чепурний.

Відомо, що уночі 24 травня Telegram-канали росЗМІ опублікували повідомлення, що армія РФ нібито увійшла в Юнаківку. 

Згідно з мапою бойових дій від DeepState, населений пункт Юнаківка залишається під контролем України. У "сірій зоні" на цьому напрямку залишаються Новеньке, Журавка, Веселівка та Басівка.

Фото: скріншот мапи DeepState

  • Сили оборони України продовжують стримувати російські війська на Курському напрямку. На даному напрямку минулої доби ворог завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 12 КАБ, здійснив 281 обстріл, з яких 13 — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 43 штурмові дії загарбників.
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