Сили оборони спростували інформацію щодо прориву РФ до Юнаківки на Сумщині

Цивільний автобус проїжджає повз український танк на дорозі в селі Юнаківка, за 9 кілометрів від кордону з Росією в Сумській обл

У Силах оборони України спростовують російський фейк щодо захоплення армією РФ Юнаківки на Сумщині. Населений пункт залишається під контролем України.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив старший офіцер центру комунікацій угруповання військ "Курськ" підполковник Ярослав Чепурний.

Інформація про начебто захоплення села Юнаківка Сумської області армією РФ, яку поширюють росЗМІ є фейком.

"Не відповідає дійсності", — заявив Чепурний.

Відомо, що уночі 24 травня Telegram-канали росЗМІ опублікували повідомлення, що армія РФ нібито увійшла в Юнаківку.

Згідно з мапою бойових дій від DeepState, населений пункт Юнаківка залишається під контролем України. У "сірій зоні" на цьому напрямку залишаються Новеньке, Журавка, Веселівка та Басівка.

Фото: скріншот мапи DeepState