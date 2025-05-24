Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами і КАБами, є постраждалі

Уночі росіяни атакували населені пункти Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів постраждав чоловік.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Миколаївську громаду окупанти атакували ракетою.ракетний удар. Там постраждав 34-річний чоловік. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда.

По Межівській громаді російська армія поцілила FPV-дронами. Горіли легковики. Через удар КАБами по Новопавлівській громаді знищені адмінбудівля, пошта та магазин.

По Покровській громаді Нікопольського району ворог влучив дроном-камікадзе. Побиті сонячні панелі. Загиблих і постраждалих немає.