Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами і КАБами, є постраждалі

Уночі росіяни атакували населені пункти Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів постраждав чоловік.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Миколаївську громаду окупанти атакували ракетою.ракетний удар. Там постраждав 34-річний чоловік. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда.
По Межівській громаді російська армія поцілила FPV-дронами. Горіли легковики. Через удар КАБами по Новопавлівській громаді знищені адмінбудівля, пошта та магазин.
По Покровській громаді Нікопольського району ворог влучив дроном-камікадзе. Побиті сонячні панелі. Загиблих і постраждалих немає.
- У ніч на 24 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Під ворожою атакою перебували Київ, Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область.