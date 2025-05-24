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Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами і КАБами, є постраждалі

Ворог пошкодив адмінбудівлю, пошту та житлові будинки.

Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами і КАБами, є постраждалі
Фото: Сергій Лисак

Уночі росіяни атакували населені пункти Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів постраждав чоловік. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Миколаївську громаду окупанти атакували ракетою.ракетний удар. Там постраждав 34-річний чоловік. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда.

По Межівській громаді російська армія поцілила FPV-дронами. Горіли легковики. Через удар КАБами по Новопавлівській громаді знищені адмінбудівля, пошта та магазин.

По Покровській громаді Нікопольського району ворог влучив дроном-камікадзе. Побиті сонячні панелі. Загиблих і постраждалих немає.

  • У ніч на 24 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Під ворожою атакою перебували Київ, Дніпропетровщина, Одещина та Запорізька область.
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