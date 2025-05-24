Росіяни скинули ФАБ на Костянтинівку на Донеччині, є жертви

Увечері 23 травня росіяни скинули "ФАБ-250" по житловій забудові міста Костянтинівка на Донеччині. Унаслідок авіаудару загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"23 травня 2025 року, о 22:40, ворожі війська скинули "ФАБ-250" із модулем УМПК по житловій забудові Костянтинівки. В результаті авіаудару отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, 47-річна жінка. Її чоловік 53 років дістав мінно-вибухову травму, рвані рани стегна і передпліччя. На момент обстрілу подружжя перебувало у своїй оселі", — ідеться у повідомленні.

Також до лікарні доставили ще двох містянок 65 й 88 років із сусіднього будинку. У них діагностовано мінно-вибухову травму і рвані рани тіла. До того ж одна з постраждалих зазнала контузії.

Окрім того, пошкоджені шість приватних домогосподарств, автомобіль, лінії електромережі та газопостачання.