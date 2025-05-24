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Росіяни атакували безпілотниками громаду на Миколаївщині, є пошкодження

Уночі над Миколаївщиною Сили ППО збили 10 ударних дронів.

Росіяни атакували безпілотниками громаду на Миколаївщині, є пошкодження
Фото: Анна Стешенко

На Миколаївщині унаслідок атаки ворожих ударних дронів пошкоджені два приватних будинки у селі Дніпровське Куцурубської громади.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 23 травня, об 11:20, 13:00 та уночі, 24 травня, о 01:15 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дніпровське пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

Також учора, 23 травня, ворог о 16:06 атакував дроном типу FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

У ніч проти 24 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Сили оборони знищили десять БпЛА типу "Shahed 131/136".

  • У ніч на 24 травня РФ здійснила комбіновану атаку по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Сили ППО знищили 6 балістичних ракет та 245 ворожих БпЛА типу Shahed.
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