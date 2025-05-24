Росіяни атакували безпілотниками громаду на Миколаївщині, є пошкодження

На Миколаївщині унаслідок атаки ворожих ударних дронів пошкоджені два приватних будинки у селі Дніпровське Куцурубської громади.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 23 травня, об 11:20, 13:00 та уночі, 24 травня, о 01:15 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дніпровське пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

Також учора, 23 травня, ворог о 16:06 атакував дроном типу FPV акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

У ніч проти 24 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Сили оборони знищили десять БпЛА типу "Shahed 131/136".