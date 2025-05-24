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У Києві ліквідують наслідки нічного комбінованого удару росіян

Рятувальники працюють у кількох районах міста.

У Києві ліквідують наслідки нічного комбінованого удару росіян
Фото: ДСНС Києва

Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram розповіла про наслідки нічної російської атаки на Київ із застосуванням балістичних ракет та ударних безпілотників.

У Солом'янському районі виникла пожежа на рівні 4 та 5 поверхів житлового будинку. Загоряння ліквідовано за участі 30 осіб та 8 одиниць техніки. Врятовано чоловіка, з діагнозом отруєння продуктами горіння його було передано медикам.

В Оболонському районі зайнялися балкони у багатоповерхівці. Трьох людей вивели на свіже повітря, четверо звернулися за допомогою з гострою реакцією на стрес. 

У Святошинському районі сталася пожежа у нежитловій будівлі, де зберігалися лакофарбові матеріали. Там триває робота рятувальників.

Інформація щодо постраждалих станом на 6 годину ранку уточнюється.

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