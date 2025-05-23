Російська армія атакувала дронами Харківщину: шестеро загиблих та поранених

Російська армія завдала ударів з БпЛА по місту Куп'янськ Харківської області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

23 травня о 17:30 внаслідок атаки ворожого БпЛА по Купʼянську вибухове поранення дістала 49-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні.

Близько 16:00 збройні сили РФ завдали ракетного удару по м. Чугуїв. Пошкоджено приміщення підприємства, приватні домоволодіння, авто. Загинула 32-річна жінка. Отримали поранення двоє людей: чоловік 58 років та 67-річна жінка, яка під час атаки перебували на городі.

Обох потерпілих ушпиталили. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала по місту РСЗВ "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною.

Також о 15:50 ворожий безпілотник, попередньо, типу "Ланцет" поцілив по селищу Старий Салтів Чугуївського району. Тілесні ушкодження дістали двоє чоловіків.