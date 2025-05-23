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Російська армія атакувала дронами Харківщину: шестеро загиблих та поранених

Ворог атакував Чугуїв, Старий Салтів і Куп'янськ.

Російська армія атакувала дронами Харківщину: шестеро загиблих та поранених
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія завдала ударів з БпЛА по місту Куп'янськ Харківської області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, п'ятеро зазнали поранень. 

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

23 травня о 17:30 внаслідок атаки ворожого БпЛА по Купʼянську вибухове поранення дістала 49-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні.

Близько 16:00 збройні сили РФ завдали ракетного удару по м. Чугуїв. Пошкоджено приміщення підприємства, приватні домоволодіння, авто. Загинула 32-річна жінка. Отримали поранення двоє людей: чоловік 58 років та 67-річна жінка, яка під час атаки перебували на городі. 

Обох потерпілих ушпиталили. Попередньо встановлено, що російська армія застосувала по місту РСЗВ "Торнадо-С" з касетною бойовою частиною.

Також о 15:50 ворожий безпілотник, попередньо, типу "Ланцет" поцілив по селищу Старий Салтів Чугуївського району. Тілесні ушкодження дістали двоє чоловіків. 

  • 23 травня ворожі БпЛА атакували цивільні об’єкти у селищі Печеніги на Харківщині. Унаслідок ударів спалахнули масштабні пожежі на різних локаціях.
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