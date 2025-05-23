Ворожі БпЛА атакували цивільні об’єкти у селищі Печеніги на Харківщині. Унаслідок ударів спалахнули масштабні пожежі на різних локаціях.
Про це пише ДСНС України.
Унаслідок ворожої атаки на одному з об'єктів загорілися конструктивні елементи зруйнованих адміністративної, виробничої та складської будівель. Загальна площа займання становила близько 100 кв.м. Постраждала одна людина.
На іншому об’єкті вогонь охопив двоповерхову адмінбудівлю та вантажний автомобіль. Площа пожежі склала 800 кв.м. Вогнем пошкоджені 11 вантажівок, 3 трактори та 3 автобуси.
- Вранці 23 травня ворог обстріляв Куп’янськ на Харківщині. Загинув один комунальник, ще один отримав поранення.