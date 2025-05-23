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Росіяни атакували селище на Харківщині, є постраждалий

Вогонь пошкодив 11 вантажівок, 3 трактори та 3 автобуси.

Росіяни атакували селище на Харківщині, є постраждалий
Фото: ДСНС України

Ворожі БпЛА атакували цивільні об’єкти у селищі Печеніги на Харківщині. Унаслідок ударів спалахнули масштабні пожежі на різних локаціях.

Фото: ДСНС України

Про це пише ДСНС України.

Унаслідок ворожої атаки на одному з об'єктів загорілися конструктивні елементи зруйнованих адміністративної, виробничої та складської будівель. Загальна площа займання становила близько 100 кв.м. Постраждала одна людина.

Фото: ДСНС України

На іншому об’єкті вогонь охопив двоповерхову адмінбудівлю та вантажний автомобіль. Площа пожежі склала 800 кв.м. Вогнем пошкоджені 11 вантажівок, 3 трактори та 3 автобуси. 

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