Ворожі БпЛА атакували цивільні об’єкти у селищі Печеніги на Харківщині. Унаслідок ударів спалахнули масштабні пожежі на різних локаціях.

Фото: ДСНС України

Про це пише ДСНС України.

Унаслідок ворожої атаки на одному з об'єктів загорілися конструктивні елементи зруйнованих адміністративної, виробничої та складської будівель. Загальна площа займання становила близько 100 кв.м. Постраждала одна людина.

Фото: ДСНС України

На іншому об’єкті вогонь охопив двоповерхову адмінбудівлю та вантажний автомобіль. Площа пожежі склала 800 кв.м. Вогнем пошкоджені 11 вантажівок, 3 трактори та 3 автобуси.