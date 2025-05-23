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Трамп заявив, що Україна та Росія погодили великий обмін військовополоненими. Він має відбутися незабаром

Ні Україна, ні Росія поки цю інформацію не коментували.

Трамп заявив, що Україна та Росія погодили великий обмін військовополоненими. Він має відбутися незабаром
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодили великий обмін військовополоненими. 

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial. 

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“Щойно Росія та Україна домовились про великий обмін полоненими. Він відбудеться незабаром. Вітаємо обидві сторони з цією домовленістю. Це може призвести до чогось більшого???” – написав Трамп. 

Зазначимо, що наразі ні Україна, ні Росія поки цю інформацію не коментували. 

Як відомо, під час переговорів у Стамбулі 16 травня Україна та РФ домовились провести обмін полоненими “1000 на 1000”.

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