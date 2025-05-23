Головне за ніч та ранок п'ятниці, 23 травня: удар по залізниці на Буковині, понад 140 боєзіткнень, атака дронів на Москву

Нічна повітряна атака, 141 бойове зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, рішення "Великої сімки" щодо заморожених російських активів.

Росіяни знову атакували залізницю - цього разу в Чернівецькій області.

"Внаслідок обстрілу пошкоджена інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Продовжуємо рух", - йдеться в повідомленні пресслужба Укрзалізниці.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 141 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Нова Полтавка, Єлизаветівка, Лисівка, Малинівка, Звірове, Котлярівка, Даченське, Удачне, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Олексіївка, Промінь, Шевченко Перше, Миролюбівка.

На Новопавлівському напрямку противник минулого дня здійснив 14 атак поблизу Костянтинополя, Вільного Поля та в бік Шевченка й Новополя.

На Курському напрямку українські захисники зупинили 21 штурмову дію загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1050 окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 978 700 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Вранці ворог атакував ударними безпілотниками Одеський район, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У передмісті Одеси пошкоджено приватний будинок, там постраждав чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу.

Міністри фінансів країн "Великої сімки" домовилися не розблоковувати російські активи, що були заморожені після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, поки у Москві не припинять агресію проти нашої держави.

У комюніке, погодженому за підсумками саміту, урядовці G7 підкреслили, що російські гроші залишаться у режимі знерухомлення на рахунках, аж поки Кремль не припинить війну та не відшкодує Україні завдані воєнними діями збитки.

Міністри відзначили стійкість української економіки в умовах тих руйнувань, які країна зазнала внаслідок великої війни.

Додамо, що, попри чутки про небажання США включати підтримку України до документів G7, підсумкове комюніке містить заяву про територіальну цілісніть та суверенітет нашої країни.

Увечері в четвер та пізніше вночі Москва та Московська область зазнали масштабної дронової атаки, через яку припиняли роботу низка аеропортів.

Мер ворожої столиці Сергій Собянін тричі повідомляв про те, що на підступах до міста було збито групи БПЛА. Загалом нібито було знищено не менше 17 безпілотників. На місцях падіння уламків "працюють екстрені служби".

Росавіація заявила про тимчасове закриття летовища "Внуково", пізніше приймати рейси припинили і в "Домодєдові" та "Жуковському".

Вищий суд Мадрида постановив не розкривати деталі справи щодо вбивства колишнього заступника голови адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як пише Укрінформ, провадження належить тримати у таємниці, проте деякі деталі резонансного розслідування все ж потрапили до преси. Зокрема стало відомо, що вбивця стріляв у Портнова щонайменше дев'ять разів, адже на місці події було знайдено 9 гільз. Проте точну кількість вогнепальних поранень у вбитого експосадовця слідчі не повідомили.

Також іспанські ЗМІ пишуть, що до ліквідації Портнова причетні троє людей: один стріляв, двоє інших допомогли йому залишити місце події. Станом на зараз поліція намагається встановити їхні особи, використовуючи записи з камер спостереження. Місце перебування кілерів досі невідоме.

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