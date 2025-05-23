На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 4 отримали поранення

Люди постраждали у Костянтинівці, Покровську і Райгородку.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули й 4 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 22 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Покровську і Райгородку. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 23 травня.

Покровський район. На Мирноград росіяни скинули 2 авіабомби, частково зруйнували 2 багатоповерхівки. У Покровську пошкоджено приватний будинок, 1 людина загинула, ще 1 поранена. У Білицькому пошкоджено 2 п’ятиповерхівки і авто.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 багатоповерхівки, гараж і 8 господарчих споруди. У Райгородку Миколаївської громади 1 людина загинула і ще 1 поранена. У Костянтинівці 1 людина загинула, 2 поранені, пошкоджено 8 приватних будинків, лінії електропередач і газогін, виробничий цех; в Іванопіллі пошкоджено 3 приватні будинки і 2 інфраструктурні об'єкти.

За добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 220 людей, зокрема 32 дитини.