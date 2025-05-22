Головне за четвер, 22 травня: обстріл Берислава, понад 100 боєзіткнень, підготовка до обміну у форматі "1000 на 1000"

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підготував і передав російській стороні список імен для обміну у форматі "1000 на 1000".

Про це повідомив заступник голови Коордштабу Андрій Юсов, інформацію підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Щодо обміну 1000 на 1000 Україна зробила свою частину підготовчої роботи, Росія мала б прискоритись з цим", - написав Єрмак у Telegram.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 травня відбулося 101 бойове зіткнення.

Майже кожне третє боєзіткнення від початку доби відбулось на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 атак окупантів поблизу Костянтинополя та в бік Шевченка й Новополя.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 20 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 травня – в новині.

Російські окупанти в четвер, 22 травня, обстріляли із артилерії місто Берислав Херсонської області.

"Сьогодні близько 13:40 російські війська вкрили артилерійським вогнем Берислав. Цей ворожий обстріл обірвав життя 54-річної жінки та 64-річного чоловіка. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Міністерство культури і стратегічних комунікацій оприлюднило офіційне пояснення щодо звільнення гендиректора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка. Причиною назвали “неналежне виконання умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника”.

“Рішення прийнято на підставі доповідної записки директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини МКСК Володимира Шорнікова, – йдеться в офіційному повідомленні. – На початку травня гендиректору заповідника була оголошена догана, з якою він був ознайомлений особисто. Догана була оголошена на підставі звіту Робочої групи МКСК, утвореної для вивчення поточного стану обліку, використання та збереження державного майна, яке перебуває в оперативному управлінні заповідника. Робоча група також перевіряла дотримання меж і режимів використання території та буферної зони об’єкта культурної спадщини.”

У коментарі LB.ua Максим Остапенко зазначив, що особисто не бачив доповідної записки, про яку йдеться у повідомленні міністерства.

Докладніше – в новині.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що підтримка законопроєкту щодо “жорстких санкцій” проти РФ збільшилась у Конгресі США до 81 сенатора зі 100.

У соцмережі Х він опублікував спільну заяву з сенатором-демократом Річардом Блюменталем (співавтор законопроєкту). «Як зазначив учора секретар Рубіо підкомітету Сенату з питань державних та іноземних операцій, Росія погодилася надати свій документ про умови припинення вогню протягом наступних кількох днів. Його зміст покаже, чи серйозно Росія налаштована на мир. Ми підозрюємо, що все залишиться так само”, – йдеться у заяві сенаторів.

Там зазначається також, що, якщо все залишиться так само, Росія може очікувати рішучих дій від Сенату Сполучених Штатів. “У зв’язку з цим ми надзвичайно раді, що тепер 81 сенатор підтримує законопроєкт про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну. Наше законодавство ізолює Росію [...] за допомогою жорстких тарифів на інші країни, які підтримують ці злочини”, – Одним із головних пріоритетів є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту. Без економічної

Нагадаємо, у квітні, за словами Ліндсі Грема, цей законопроєкт мав підтримку 60 сенаторів, що також достатньо для ухвалення.

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