На Сумщині змінюють маршрут пасажирського автотранспорту загального користування від Сум до Путивля

Таке рішення прийняли через загрозу ворожих обстрілів.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що через загрозу ворожих обстрілів було ухвалено рішення змінити маршрут руху пасажирського автомобільного транспорту загального користування у напрямку від Сум до Путивля.

Григоров зазначив, що за його дорученням фахівці з перевізниками розробили альтернативний маршрут, який по своїй протяжності максимально наближений до попереднього.

Водночас цей маршрут дозволяє уникати перебування транспорту на потенційно небезпечних напрямках.

Наразі готуються оновлені розклади руху, які враховуватимуть зміни маршруту.

Начальник ОВА додав, що дату введення нових розкладів повідомлять додатково.

“Інформація надходитиме мешканцям громад у локальному порядку – з урахуванням безпекової ситуації”, - уточнив Григоров.