​На Одещині судитимуть чоловіка, який побудував басейн на території місцевого стадіону і вживав наркотики

Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

На Одещині чоловік огородив частину місцевого стадіону бетонним парканом та побудував там для басейн для своєї родини.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Правоохоронці отримали скаргу про самовільне зайняття частини стадіону від голови Таїровської громади. За даними слідства, 56-річний чоловік, який проживає поряд зі стадіоном, огородив його частину площею 0,0281 гектара бетонним парканом.

Крім того, правоохоронці встановили, що чоловік для власного вживання незаконно купив наркотики та психотропи. У нього вилучили канабіс та його екстракт, кокаїн, амфетамін, метамфетамін та 4-ММС. Загальна маса речовин - понад 65 грамів.

Чоловіку висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу. Йому загрожує до 5 років обмеження волі. Наразі слідство щодо нього вже завершили і обвинувальний акт скерували до суду.