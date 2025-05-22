Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими в форматі "1000 на 1000"

Президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну полоненими в форматі "1000 на 1000".

Про це він повідомив у Telegram.

"Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - зазначив Зеленський.

Президент заслухав доповіді щодо контактів із росіянами. Контролює організацію процесу та виконання домовленості - міністр оборони Рустем Умєров. Також залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради з прав людини й команда Офісу президента.

"Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає", - наголосив Зеленський.