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Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими в форматі "1000 на 1000"

Президент заслухав доповіді щодо контактів із росіянами.

Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими в форматі "1000 на 1000"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну полоненими в форматі "1000 на 1000".

Про це він повідомив у Telegram.

"Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - зазначив Зеленський.

Президент заслухав доповіді щодо контактів із росіянами. Контролює організацію процесу та виконання домовленості - міністр оборони Рустем Умєров. Також залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради з прав людини й команда Офісу президента. 

"Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає", - наголосив Зеленський.

  • 19 травня в Міноборони узгодили покроковий план реалізації обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000". До процесу підготовки залучені всі ключові інституції.
  • СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000. Зокрема, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.
  • Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ у Стамбулі 16 травня.
  • Керівник ГУР Кирило Буданов не виключає, що обмін може відбутися цього тижня.
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