Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими в форматі "1000 на 1000"

Президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну полоненими в форматі "1000 на 1000".
Про це він повідомив у Telegram.
"Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - зазначив Зеленський.
Президент заслухав доповіді щодо контактів із росіянами. Контролює організацію процесу та виконання домовленості - міністр оборони Рустем Умєров. Також залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради з прав людини й команда Офісу президента.
"Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає", - наголосив Зеленський.
- 19 травня в Міноборони узгодили покроковий план реалізації обміну полоненими у форматі "1 000 на 1 000". До процесу підготовки залучені всі ключові інституції.
- СБУ розпочала підготовку до обміну 1000 на 1000. Зокрема, готується відповідна інфраструктура, локації та медичний персонал, необхідні для прийому, супроводження та реабілітації наших військових.
- Домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених 1000 на 1000 осіб були досягнуті між делегаціями України та РФ у Стамбулі 16 травня.
- Керівник ГУР Кирило Буданов не виключає, що обмін може відбутися цього тижня.