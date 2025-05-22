Турбота з крилами: як «Українські вертольоти» підтримують дітей полеглих Героїв

До Дня захисту дітей авіакомпанія «Українські вертольоти» запросила на свято понад 40 дітей з Києва та Київщини — сиріт і дітей загиблих Захисників та Захисниць.

Подарунки, обійми та емоції

Свято розпочалося зі смачного обіду, а продовжилося врученням подарунків — сучасних смартгодинників. Це не просто гаджети, а засоби безпеки, зв’язку та турботи про здоров’я. Як підкреслює Володимир Ткаченко, Голова Ради директорів компанії, головне — бути поруч:

«Ми розуміємо, що, на жаль, ця війна завтра не закінчиться. Але ми повинні вміти жити й працювати у дуже складних умовах. Дорогі діти! До вашого повноліття ми будемо вам допомагати та робити все, щоб дитинство було радісним та щасливим, не дивлячись на те, що вам доводиться зростати в цей нелегкий час. Ми з вами, ми поруч, ми будемо перемагати всі незгоди, щоб ви були здоровими, щасливими та усміхненими. Бо діти наших загиблих Захисників — це наше майбутнє. Нехай у ваших серцях буде світло, нехай буде радість. Дякую вам за довіру!», — звернувся до дітей Голова Ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти», — Володимир Ткаченко.

Після частування та приємних подарунків діти вирушили до простору «Третє дихання» — інтерактивної виставки про емоції, віру та внутрішню силу. Безліч цікавого про почуття та роботи над ними дізналися вони.

Представники «Українських вертольотів» супроводжували дітей, спілкувалися, відповідали на питання та максимально приділяли увагу. А організатори подбали, аби усі почувалися затишно та мали простір для власних емоцій.

Підтримка «Українських вертольоти» регулярна та важлива

Авіакомпанія «Українські вертольоти» не лише організовує свята. Щомісяця кожна дитина під опікою отримує 10 000 грн допомоги — на техніку, одяг, взуття, іграшки та побутові речі. Ініціатива є частиною благодійної платформи «Дітям наших Захисників», яка об’єднує соціально-відповідальні бізнеси з усієї країни заради дітей загиблих Героїв.

Це системна турбота, не разова акція. Це приклад того, як бізнес стає поруч, коли важливо. Бо дбати — означає діяти.