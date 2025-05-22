Єрмак: спочатку – домовленість про обмін полоненими, потім – визначення місця наступної зустрічі з РФ

Україна координує з Європою позиції щодо переговорів про досягнення справедливого миру.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з дипломатичними представниками лідерів країн Північної Європи та Балтії.

Єрмак повідомив, що Україна координує позиції щодо переговорів про досягнення справедливого та сталого миру для України.

Він поінформував колег про останні події – перемовини в Стамбулі, зустрічі президента України в Італії та Ватикані, а також про важливу розмову Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і лідерами країн Європейського Союзу.

“Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Другим – визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ”, – написав Єрмак.

Також він повідомив, що окрема увага була приділена необхідності посилення санкційного тиску на Росію за її дії, спрямовані на затягування війни.

Глава Офісу президента зазначив, що Україна працює над тим, щоб справедливий мир став реальністю – на основі міжнародного права, без компромісів із совістю та правдою.