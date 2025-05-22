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Єрмак: спочатку – домовленість про обмін полоненими, потім – визначення місця наступної зустрічі з РФ

Україна координує з Європою позиції щодо переговорів про досягнення справедливого миру.

Єрмак: спочатку – домовленість про обмін полоненими, потім – визначення місця наступної зустрічі з РФ
Керівник ОПУ Андрій Єрмак
Фото: ОПУ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з дипломатичними представниками лідерів країн Північної Європи та Балтії. 

Єрмак повідомив, що Україна координує позиції щодо переговорів про досягнення справедливого та сталого миру для України.

Він поінформував колег про останні події – перемовини в Стамбулі, зустрічі президента України в Італії та Ватикані, а також про важливу розмову Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом і лідерами країн Європейського Союзу.

“Наша позиція чітка: першим кроком має стати домовленість про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Другим – визначення місця для наступної зустрічі з представниками РФ”, – написав Єрмак.

Також він повідомив, що окрема увага була приділена необхідності посилення санкційного тиску на Росію за її дії, спрямовані на затягування війни.

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Глава Офісу президента зазначив, що Україна працює над тим, щоб справедливий мир став реальністю – на основі міжнародного права, без компромісів із совістю та правдою.

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