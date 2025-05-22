Верховний суд Румунії відхилив апеляцію на скасування президентських виборів 18 травня

Верховний суд Румунії одноголосно відхилив як необґрунтований запит щодо скасування президентських виборів 18 травня, на яких переміг центристський незалежний мер Бухареста Нікусор Дан.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву суду.
Ультраправий, проросійський кандидат Джордже Сіміон подав запит, стверджуючи про втручання Франції та Молдови.
Незалежні спостерігачі заявили, що вибори були добре організовані. Суд затвердить результати виборів у четвер у присутності Дана.
- У другому турі виборів президента Румунії переміг проукраїнський та проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан. За нього віддали свої голоси 53,6% виборців. У коментарі LB.ua Нікушор Дан наголосив на важливості підтримки України.
- Однак Дан виключив можливість направлення своїх військ до України у разі припинення вогню.