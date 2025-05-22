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Верховний суд Румунії відхилив апеляцію на скасування президентських виборів 18 травня

Ультраправий, проросійський кандидат Джордже Сіміон подав запит, стверджуючи про втручання Франції та Молдови. 

Верховний суд Румунії відхилив апеляцію на скасування президентських виборів 18 травня
Джордже Сіміон
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Румунії одноголосно відхилив як необґрунтований запит щодо скасування президентських виборів 18 травня, на яких переміг центристський незалежний мер Бухареста Нікусор Дан.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву суду. 

Ультраправий, проросійський кандидат Джордже Сіміон подав запит, стверджуючи про втручання Франції та Молдови. 

Незалежні спостерігачі заявили, що вибори були добре організовані. Суд затвердить результати виборів у четвер у присутності Дана.

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