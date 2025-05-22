ГУР: під Скадовськом ліквідували чотирьох "кадирівців"

Під Скадовськом на території тимчасово окупованої чатини Херсонщини вибухнув автомобіль із чотирьома "кадирівцями". Не вижив жоден із них.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
У розвідці кажуть, що 20 травня між Скадовськом і Антонівкою вибухнув автомобіль УАЗ Patriot.
Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат".
Після першого вибуху машини з "кадирівцями" було чутно повторний гуркіт. Це здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники.
"ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – написали розвідники.
- У квітні на околиці тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув броньований автомобіль “Тигр” російських загарбників. Всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу “ахмат восток”.