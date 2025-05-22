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ГУР: під Скадовськом ліквідували чотирьох "кадирівців"

Авто із окупантами вибухнуло.

ГУР: під Скадовськом ліквідували чотирьох "кадирівців"
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Під Скадовськом на території тимчасово окупованої чатини Херсонщини вибухнув автомобіль із чотирьома "кадирівцями". Не вижив жоден із них.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України. 

У розвідці кажуть, що 20 травня між Скадовськом і Антонівкою вибухнув автомобіль УАЗ Patriot.

Всередині перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу "Ахмат". 

Після першого вибуху машини з "кадирівцями" було чутно повторний гуркіт. Це  здетонував боєкомплект, який перевозили загарбники.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – написали розвідники. 

  • У квітні на околиці тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув броньований автомобіль “Тигр” російських загарбників. Всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу “ахмат восток”.
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