​Оборонці ліквідували за добу 870 окупантів і 32 артсистеми ворога

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 870 російських окупантів, 4 ворожі танки, 32 артилерійські системи, 99 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 977 650 (+870) осіб,
- танків ‒ 10839 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22574 (+5) од,
- артилерійських систем – 28122 (+32) од,
- РСЗВ – 1388 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36797 (+105),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49268 (+99) од,
- спеціальна техніка ‒ 3895 (+0).