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Зеленський: російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність

Україна продовжує активні дії в Курській та Бєлгородській областях.

Зеленський: російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Міністр оборони України Рустем Умєров та військові командувачі доповіли щодо фронту та українських оборонних відносин із партнерами. Російські штурмові дії тривають, і наші сили продовжують усю необхідну бойову активність. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо – Покровський напрямок. Продовжуємо активні дії в Курській та Бєлгородській областях – це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний і дієвий наш захист”, - повідомив голова держави. 

Він зазначив, що від початку Курської операції в серпні минулого року російська армія зазнала серйозних втрат – більш ніж 63 тис. вбитими й пораненими тільки на Курщині. Також Україні вдалося суттєво поповнити обмінний фонд. 

“На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію – це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього – санкції. Тиск у політиці”, - наголосив президент України. 

Володимир Зеленський наголосив, що фактично щодня відбуваються доповіді щодо обміну військовополоненими, Україна перевіряє інформацію щодо кожного прізвища. 

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