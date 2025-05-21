На Донеччині у зоні бойових дій залишаються понад 170 дітей, — ОВА

У зоні бойових дій в Донецькій області залишаються 179 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, пише Укрінформ.

"У громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, у нас залишається 26 000 осіб, з них 179 дітей", — каже Петлін.

Станом на сьогодні на Донеччині до зони активних бойових дій віднесено 17 громад: Торецька, Покровська, Часовоярська, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська.

Діти залишаються у трьох громадах, які віднесені до зони активних бойових дій, — у Лиманській міській територіальній громаді перебувають 173 дитини, у Торецькій міській територіальній громаді п’ятеро дітей і у Комарській сільській територіальній громаді – одна дитина.

Загалом на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються близько 277 000 цивільних, з яких 21 046 – діти. Обов’язкова евакуація у регіоні триває.

"Евакуаційні заходи на території області, підконтрольній українській владі, тривають. І станом на вчора загальна кількість евакуйованого цивільного населення становила понад 1 млн 223 тис. осіб, з яких більше 191 тис. – це діти і більше 46 тис. — це особи з інвалідністю. І залишається на території, підконтрольній українській владі, близько 277 тис. осіб цивільного населення", — додає Петлін.

За минулий тиждень з Донецького регіону евакуйовано понад 1 130 осіб.

У Донецькій області обов’язкова евакуація цивільного населення триває з 2 серпня 2022 року.