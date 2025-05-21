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В окупованому Криму росіяни засудили чоловіка до 18 років колонії за "співпрацю" з ГУР

Прокуратура РФ замовчує ім'я та прізвище засудженого.

В окупованому Криму росіяни засудили чоловіка до 18 років колонії за "співпрацю" з ГУР
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У тимчасово окупованому Севастополі суд РФ призначив 18 років ув'язнення місцевому жителю, за нібито співпрацю з ГУР МО.

Про це повідомляє "Крим Реалії" з посиланням на підконтрольну РФ прокуратуру Криму.

За версією російської влади, чоловік у 2024 році нібито встановив контакт із представником ГУР МО України і начебто погодився "допомагати іноземній розвідці". Йому приписують участь у "пошуку схованок із вибуховими пристроями в Севастополі та спробу їх переміщення на зазначені локації".

За твердженнями прокуратури, ФСБ затримала чоловіка до того, як він нібито встиг реалізувати завдання. Його взяли під варту, провели закрите судове засідання і призначили покарання: 18 років колонії суворого режиму, півтора року обмеження волі та штраф у розмірі 400 тисяч рублів.

Російська прокуратура не розкриває ім'я та прізвище засудженого, а також не публікує його публічних заяв.
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