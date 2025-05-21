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У Харкові затримали адвоката, який за $4 тисячі "вирішував" питання із ТЦК

Правоохоронці встановлюють інших учасників "схеми".

У Харкові затримали адвоката, який за $4 тисячі "вирішував" питання із ТЦК
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові правоохоронці затримали адвоката, який за $4000 "вирішував питання" з ТЦК та організовував бронювання для військовозобов'язаних.

По це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Виконувач обовʼязків керівника Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру адвокату в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.

Підозрюваним виявився адвокат, який одночасно обіймає посаду начальника відділу одного з комунальних підприємств у Харкові. Він запропонував "допомогу" знайомому чоловіку, який не встиг вчасно оновити військово-облікові дані через перебування в іншому місті для догляду за своїм хворим батьком. 

Підозрюваний запропонував "кляєнту" дистанційне оновлення обліку без відвідування ТЦК та подальше оформлення на роботу до цього КП на фіктивну посаду "ІТ-спеціаліста" з можливістю отримання бронювання для відстрочки від призову під час мобілізації як працівника підприємства, що має важливе значення для забезпечення потреб територіальної громади  Харкова.

Вже на першій зустрічі підозрюваний посилався на зв’язки з посадовцями ТЦК та керівництвом цього комунального підприємства, переконував у реальності впливу та наголошував, що без нього чоловік не зможе уникнути відповідальності. 

9 грудня 2024 року він отримав від чоловіка 1000 доларів США для найшвидшого оновлення військово-облікових даних. Надалі адвокат почав вимагати ще 3000 доларів США. Щоб посилити тиск, ділок повідомив чоловіку неправдиву інформацію, що на нього може чекати накладення двох штрафів по 17 000 грн та переконував, що лише за додаткову плату той уникне проблем.

В обмін на другу частину неправомірної вигоди підозрюваний пообіцяв передати військово-обліковий документ. 

Під час зустрічі у Харкові він передав знайомому оригінал документа, виданого ТЦК, та отримав решту коштів — 3000 доларів США. Правоохоронці затримали адвоката у порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.  Правоохоронці встановлюють інших учасників "схеми".
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