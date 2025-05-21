На Закарпатті до 9 років ув'язнення засудили російських агентів, які здійснювали диверсії на замовлення ФСБ

До 9 років ув’язнення засудили двох агентів ФСБ, які вчиняли диверсії на Закарпатті.

Про це інформує СБУ.

На замовлення російської спецслужби фігуранти знищили трансформаторну підстанцію в одному із селищ Рахівського району.

За матеріалами справи, цей енергооб’єкт живив понад 60 соціальних закладів громади, зокрема місцевий центр первинної медико-санітарної допомоги.

Майже одночасно з цим злочином зловмисники вчинили інший: спалили розподільчу шафу транзитної базової станції одного з операторів мобільного зв’язку України.

Співробітники СБУ затримали російських агентів у лютому цього року. Замовлення окупантів виконували двоє 22-річних місцевих безробітних, які шукали "легких грошей" у Телеграм-каналах. Там на них вийшов співробітник фсб і запропонував "швидкий заробіток" в обмін на співпрацю.

Для вчинення злочинів агенти використовували легкозаймисті суміші, потім фіксували займання на камери телефонів, а відзняте відео направляли куратору з ФСБ.

Під час обшуків у зловмисників виявлено засоби підпалів, а також інші докази роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, агентів визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив зловмисникам по 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.