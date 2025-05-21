Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії
Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище
Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище
Санлікар Києва: ймовірною причиною спалаху гепатиту А стало потрапляння брудної води в мережу
Санлікар Києва: ймовірною причиною спалаху гепатиту А стало потрапляння брудної води в мережу
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Син Трампа присоромив дружину Байдена за "проґавлену" хворобу чоловіка - вона доктор, але не лікар
Син Трампа присоромив дружину Байдена за "проґавлену" хворобу чоловіка - вона доктор, але не лікар
ГоловнаСуспільствоВійна

NYT: після розмови з Путіним Трамп заявив Зеленському, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення війни

Видання зазначає, що такі слова пролунали всього через кілька днів після заяви президента США, що лише особисто він і Путін спроможні укласти угоду про мир в Україні. Також Трамп наразі не планує вводити нові санкції проти РФ попри відсутність припинення вогню.

NYT: після розмови з Путіним Трамп заявив Зеленському, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення війни
Фото: EPA/UPG

Протягом місяців президент Трамп погрожував просто вийти з переговорів про припинення вогню між Росією та Україною. Після телефонної розмови в понеділок між Трампом та Путіним, схоже, саме це й робить американський президент, пише The New York Times. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Видання із посиланням на джерела повідомляє, що Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському та іншим європейським лідерам після розмови з Путіним, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення війни, лише через кілька днів після того, як заявив, що лише він і Путін можуть досягти угоди. 

Також він відмовився від власних погроз приєднатися до європейської кампанії тиску, яка включатиме нові санкції проти Росії, за словами шести чиновників, знайомих з обговоренням. 

Видання зазначає, що події понеділка залишили Путіна саме з тим, чого він хотів: не лише припиненням тиску з боку Америки, але й створенням глибокої тріщини всередині Організації Північноатлантичного договору, між американцями та їхніми традиційними європейськими союзниками, які кажуть, що все одно продовжать запроваджувати санкції.

Нагадаємо, нещодавно Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія пообіцяла надіслати США «умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню» з Україною після телефонної розмови цього тижня між президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на Москву після розмови з Путіним.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies