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На Тернопільщині затримали ділка, який намагався "продати" довідку про непридатність за $25 тис

Тепер йому загрожує до 8 років позбвлення волі.

На Тернопільщині затримали ділка, який намагався "продати" довідку про непридатність за $25 тис
Затримали ділка, який який намагався "продати" довідку про непридатність за $25 тис
Фото: ДБР

У Тернопільській області затримали військовослужбовця, який намагався налагодити незаконний бізнес із продажу документів про непридатність до військової служби. Вартість "послуги" становила 25 тисяч доларів.

Про це повідомили у ДБР.

Наприкінці 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогти з оформленням довідки про непридатність з подальшим виключенням з військового обліку. Для цього ділок обіцяв використати особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування на Тернопільщині.

Гроші йому мали передати двома траншами: 20 тисяч авансом та ще 5 тисяч після отримання документів. У разі відмови він погрожував прискоренням мобілізації.Зловмисника затримали одразу після передачі другої частини хабаря.

Чолвоікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Розслідування триває.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.
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