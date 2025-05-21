В Україні починають готувати фахівців служб супроводу у медзакладах

На першому етапі працівники служб супроводу працюватимуть у медичних закладах у 24-х містах України.

Міністерство оборони України розпочинає спеціалізовану програму підготовки військовослужбовців служб супроводу у медичних закладах. Нові фахівці працюватимуть у медзакладах системи оборонного відомства.

Як повідомили у міністерстві, військовослужбовців навчатимуть посиленій психологічній підтримці та особливостям соціальної допомоги пораненим. Зараз триває набір майбутніх фахівців на перший курс за оновленою програмою навчання.

У медзакладах будуть працювати ті військові, які успішно пройдуть курси з фокусом на особливостях спілкування з пораненими військовослужбовцями та наданні їм соціальної підтримки під час лікування.

На першому етапі працівники служб супроводу працюватимуть у медичних закладах у 24-х містах України.До навчання та подальшої роботи працівниками служб супроводу запрошують чинних військовослужбовців, ветеранів війни, зокрема з інвалідністю.

Їхнє завдання – надавати військовим та членам їхніх сімей супровідну допомогу та консультації з правових, соціально-побутових та медичних питань. Працівники служб супроводу підтримують постійний зв’язок між військовими, їхніми родинами, медзакладами, соціальними службами, громадськими організаціями та органами влади.