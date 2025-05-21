Семеро людей постраждали через російську агресію на Харківщині

Семеро людей постраждали через російську агресію у Харківській області. Ворог атакував Харків і 6 населених пунктів.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів у м. Куп'янськ постраждали 72-річна, 69-річна і 55-річна жінки; у с. Мирне Кіндрашівської громади зазнав поранень 57-річний чоловік, у с. Нечволодівка постраждала 58-річна жінка; у сел. Борова постраждала 26-річна жінка. У с. Лукашове Вовчанської громади 62-річна жінка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Ворог поцілив БпЛА по Шевченківському району Харкова.
Росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння:
- 4 КАБ;
- 7 БпЛА «Герань-2»
- 2 БпЛА (тип уточнюється)
- 2 FPV-дрони
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди, зруйновано 2 будинки;
- у Харківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство.
На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.
Н Куп’янському напрямку вчора мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки.