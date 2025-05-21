Семеро людей постраждали через російську агресію на Харківщині

Семеро людей постраждали через російську агресію у Харківській області. Ворог атакував Харків і 6 населених пунктів.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів у м. Куп'янськ постраждали 72-річна, 69-річна і 55-річна жінки; у с. Мирне Кіндрашівської громади зазнав поранень 57-річний чоловік, у с. Нечволодівка постраждала 58-річна жінка; у сел. Борова постраждала 26-річна жінка. У с. Лукашове Вовчанської громади 62-річна жінка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Ворог поцілив БпЛА по Шевченківському району Харкова.

Росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння:

4 КАБ;

7 БпЛА «Герань-2»

2 БпЛА (тип уточнюється)

2 FPV-дрони

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди, зруйновано 2 будинки;

у Харківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство.

Фото: Харківська ОВА наслідки російської агресії

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.

Н Куп’янському напрямку вчора мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки.