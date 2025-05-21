Зеленський увечері вівторка зателефонував Стармеру та Макрону

Президент України Володимир Зеленський завершив насичений на контакти з іншими європейськими лідерами день телефонними розмовами з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як зазначив Офіс глави держави, Зеленський подякував Британії за новий санкційний пакет проти військового, енергетичного та фінансового секторів Росії. Президент висловив сподівання, що наступні кроки щодо тиску на агресора не залишаться без підтримки не лише Лондона, але й Вашингтона.

Разом із Стармером Зеленський обговорив можливі зустрічі, "які здатні реально забезпечити припинення вогню та рух до тривалого миру".

Практичні кроки стали темою і розмови з Макроном. Український та французький лідери спілкувалися про підтримку ЗСУ, оборонну співпрацю та внутрішнє виробництво зброї в Україні. Окремо присвятили час координації зусиль зі Сполученими Штатами.