Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Минулося без загиблих і постраждалих.

Сьогодні, 20 травня, російська окупаційна армія атакувала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Безпілотниками та артилерією агресор атакував Нікопольщину. Бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах”, - написав Лисак.

Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені адмінбудівля, три п’ятиповерхівки і приватний будинок, а також автомобіль.

Крім того армія РФ вдарила по БПлА по Межівській громаді Синельниківського району, а КАБами - по Новопавлівській.

В цьому районі обстрілами були понівечені будинок культури та інфраструктура.

На щастя, внаслідок обстрілів минулося без загиблих і постраждалих.