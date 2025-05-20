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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Минулося без загиблих і постраждалих.

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області 20 травня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 20 травня, російська окупаційна армія атакувала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Безпілотниками та артилерією агресор атакував Нікопольщину. Бив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах”, - написав Лисак. 

Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені адмінбудівля, три п’ятиповерхівки і приватний будинок, а також автомобіль. 

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Крім того армія РФ вдарила по БПлА по Межівській громаді Синельниківського району, а КАБами - по Новопавлівській.

В цьому районі обстрілами були понівечені будинок культури та інфраструктура. 

На щастя, внаслідок обстрілів минулося без загиблих і постраждалих.
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