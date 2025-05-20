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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про створення двох спеціалізованих судів

Створення цих судів було одним з прострочених “маяків” МВФ.

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про створення двох спеціалізованих судів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону № 13302 про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, передає Укрінформ. 

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Сьогодні, 20 травня, документ був переданий на розгляд профільному комітету ВР.

У пояснювальній записці сказано, що Спеціалізований окружний адміністративний суд (СОАС) та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд (СААС) мають розташовуватися у Києві.

Їх територіальна юрисдикція поширюватиметься на всю територію України.

Створення цих судів, як раніше зазначали нардепи, було одним з прострочених “маяків” МВФ. 

Нагадаємо, 26 лютого, Верховна Рада підтримала створення двох нових спеціалізованих адміністративних судів – СОАС та СААС. 

Закон передбачає проведення конкурсів на посади суддів і формування Експертної ради.

Конкурс на посади суддів: Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом. Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням Експертної ради (протягом трьох років).

Формування Експертної ради: до складу входять 6 осіб: 3 від Ради суддів України та 3 від міжнародних і іноземних організацій.
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