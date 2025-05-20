Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп проти Ємену. Уроки для України
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
Битва мобілізаційних ресурсів
Битва мобілізаційних ресурсів
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
ГоловнаЕкономікаДержава

Місія МВФ прибула до Києва для 8-го перегляду програми EFF

Раніше МВФ завершило 7-й перегляд програми EFF наприкінці березня цього року.

Місія МВФ прибула до Києва для 8-го перегляду програми EFF
Прісцилла Тофано
Фото: bin.ua

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва для 8-го перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) з Україною, відкритою восени 2023 року, передає Інтерфакс-Україна. 

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України 8-го перегляду", – заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тофано.

Як відомо, МВФ завершило 7-й перегляд програми EFF наприкінці березня цього року та виділила Україні 8-й транш $0,4 млрд.

На прохання України було переглянуто графік майбутніх траншів: 9-й в червні за результатами 8-го перегляду – з SDR0,60 млрд до SDR0,37 млрд, 10-й наприкінці серпня – з SDR0,40 млрд до SDR0,33 млрд, 11-й на початку грудня – з SDR0,33 млрд до SDR0,79 млрд, 12-й на початку березня-2026 – з SDR0,70 млрд до SDR0,93 млрд, а 13-й та 14-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 залишено без змін - відповідно SDR0,75 млрд та SDR0,79 млрд.
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies