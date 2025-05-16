Шмигаль: Кабмін виділяє 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення Запорізької області

Кабмін 16 травня виділив 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області, а також затвердив протокольне доручення щодо виділення ще 598 млн грн на проєкти відбудови у Харківській області.

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник Уряду наголосив, що з 2022 року відновлено десятки тисяч об’єктів енергетики, житла, соціальної, транспортної та критичної інфраструктури.

"Більше 100 тисяч українських родин отримали виплати та сертифікати за програмою єВідновлення. Погоджено виплати для майже 94 тисяч родин щодо компенсації за пошкоджене житло. Видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого", — каже Денис Шмигаль.

Під час засідання 16 травня Кабмін виділив 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області. Також затверджено протокольне доручення щодо виділення ще 598 млн грн на проєкти відбудови в Харківській області.

"Відповідні кошти будуть виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом цього року з відповідного Фонду вже виділено більше 7 млрд грн", — додає глава Уряду.