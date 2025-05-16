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Шмигаль: Кабмін виділяє 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення Запорізької області

Уряд затвердив протокольне доручення щодо виділення ще 598 млн грн на проєкти відбудови Харківщини.

Шмигаль: Кабмін виділяє 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення Запорізької області
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

Кабмін 16 травня виділив 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області, а також затвердив протокольне доручення щодо виділення ще 598 млн грн на проєкти відбудови у Харківській області.

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Очільник Уряду наголосив, що з 2022 року відновлено десятки тисяч об’єктів енергетики, житла, соціальної, транспортної та критичної інфраструктури.

"Більше 100 тисяч українських родин отримали виплати та сертифікати за програмою єВідновлення. Погоджено виплати для майже 94 тисяч родин щодо компенсації за пошкоджене житло. Видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого", — каже Денис Шмигаль.

Під час засідання 16 травня  Кабмін виділив 298 млн грн для реалізації чотирьох проєктів відновлення в Запорізькій області. Також затверджено протокольне доручення щодо виділення ще 598 млн грн на проєкти відбудови в Харківській області. 

"Відповідні кошти будуть виділені з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом цього року з відповідного Фонду вже виділено більше 7 млрд грн", — додає глава Уряду.

  • За два роки дії державної програми єОселя майже 100 тисяч українських родин отримали фінансування на відновлення пошкодженого житла або придбання нового за житлові сертифікати.
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