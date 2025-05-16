Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
ГоловнаЕкономікаДержава

ДОТ оголосив закупівлю продуктів харчування для ЗСУ на друге півріччя

Очікувана вартість – понад 22,5 мільярди гривень. 

ДОТ оголосив закупівлю продуктів харчування для ЗСУ на друге півріччя
ДОТ
Фото: ДОТ

Державний оператор тилу оголосив закупівлі харчових продуктів для Збройних сил України на друге півріччя 2025 року. Очікувана вартість – понад 22,5 мільярди гривень. 

Як повідомили у пресслужбі відомства, закупівлі оголошені на постачання у всі регіони, окрім Києва та Київської області, де діє оновлена модель забезпечення.  

У нових договорах передбачений посилений контроль якості, зокрема, обов’язкові лабораторні дослідження солодковершкового масла та твердих сирів, що стали лідерами за кількістю скарг від військовослужбовців.

Тепер продукція цих категорій не зможе потрапити до ЗСУ без офіційного протоколу від акредитованої лабораторії. Це дозволить зменшити кількість випадків постачання фальсифікату у військові частини.

Нові договори також містять додаткові санкції для постачальників за непогоджені заміни товарів без коригування заявки військовими частинами. 

У ДОТ кажуть, що ці зміни стали результатом системного аналізу результатів початку 2025 року, протягом якого відомство забезпечило стабільне виконання контрактів. 

  • У квітні оголосили відкриті торги на закупівлю бутильованої питної води для забезпечення потреб Збройних сил України у II півріччі 2025 року.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies