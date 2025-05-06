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Шмигаль: програмою єОселя скористалися майже 100 тисяч українських родин

Допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже сягнула 9,8 млрд грн.

Шмигаль: програмою єОселя скористалися майже 100 тисяч українських родин
Денис Шмигаль
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

За два роки дії державної програми єОселя майже 100 тисяч українських родин отримали фінансування на відновлення пошкодженого житла або придбання нового за житлові сертифікати.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 травня.

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«Допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже складає 9,8 млрд грн. Держава дала можливість згенерувати 17,4 тисячі житлових сертифікатів на суму понад 25 млрд грн», — зазначив він.

Також, за словами Шмигаля, українці подали майже тисячу заяв на компенсації для будівництва нового житла на власній земельній ділянці.

«Постійно додаємо до програми єВідновлення нові опції. Вже доступні компенсації для ВПО та можливість оплатити житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою єОселя», — додав глава уряду.
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