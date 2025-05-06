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Мінагрополітики створює Молодіжну раду

Таким чином молодь зможе долучитися до напрацювання державних політик, зокрема у сфері молодого фермерства, а також ініціювати та впроваджувати проєкти, пов’язані з аграрною сферою.

Мінагрополітики створює Молодіжну раду
міністр агрополітики Віталій Коваль
Фото: фейсбук / Віталій Коваль

Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про створення Молодіжної ради, повідомляє пресслужба відомства.  

«Це буде перша в історії Мінагрополітики Молодіжна рада. Молодь зможе долучитися до напрацювання державних політик, зокрема у сферах молодого фермерства, агродипломатії, цифровізації та агроосвіти. Також члени консультативно-дорадчого органу зможуть ініціювати та впроваджувати проєкти, пов’язані з аграрною сферою. Долучайтесь!» –  наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Хто може податися?

  • Молодь від 14 до 35 років, що має рівень володіння англійською мовою не нижче B2.
  • Висока зацікавленість в аграрній сфері – обов’язкова умова.

Склад Ради буде сформований за результатами відповідного конкурсу. Всіх охочих взяти участь у конкурсі прохання заповнити форму за посиланням.

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Відбір відбуватиметься у 3 етапи:

  • 1 етап –  відбір заявок за анкетами;
  • 2 етап –  співбесіда;
  • 3 етап –  формування ради, установчі збори, обрання голови та секретаріату.

Заявки приймаються до 15 травня 2025 року включно.

Кількість місць обмежена, планується відібрати 30 членів Молодіжної ради.
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