Мінагрополітики створює Молодіжну раду

Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про створення Молодіжної ради, повідомляє пресслужба відомства.
«Це буде перша в історії Мінагрополітики Молодіжна рада. Молодь зможе долучитися до напрацювання державних політик, зокрема у сферах молодого фермерства, агродипломатії, цифровізації та агроосвіти. Також члени консультативно-дорадчого органу зможуть ініціювати та впроваджувати проєкти, пов’язані з аграрною сферою. Долучайтесь!» – наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
Хто може податися?
- Молодь від 14 до 35 років, що має рівень володіння англійською мовою не нижче B2.
- Висока зацікавленість в аграрній сфері – обов’язкова умова.
Склад Ради буде сформований за результатами відповідного конкурсу. Всіх охочих взяти участь у конкурсі прохання заповнити форму за посиланням.
Відбір відбуватиметься у 3 етапи:
- 1 етап – відбір заявок за анкетами;
- 2 етап – співбесіда;
- 3 етап – формування ради, установчі збори, обрання голови та секретаріату.
Заявки приймаються до 15 травня 2025 року включно.
Кількість місць обмежена, планується відібрати 30 членів Молодіжної ради.