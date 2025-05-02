Україна отримала дозвіл на експорт яєць до Канади

Це - частина стратегії підтримки української економіки під час війни.

Канадське агентство з контролю харчових продуктів (CFIA) офіційно затвердило сертифікат, який дозволяє експорт українських яєць до Канади.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Канаді.

"Відкриття нових ринків для української продукції – це частина нашої стратегії підтримки економіки під час війни, зміцнення присутності українського бізнесу у світі та популяризації української продукції як якісної, безпечної та конкурентоспроможної. Вже незабаром сподіваємося побачити українські яйця на поличках канадських супермаркетів", - йдеться в повідомленні.

Раніше CFIA затвердило програми експорту до Канади українських яблук.