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Україна отримала дозвіл на експорт яєць до Канади

Це - частина стратегії підтримки української економіки під час війни. 

Україна отримала дозвіл на експорт яєць до Канади
Фото: http://glendeven.blogspot.com

Канадське агентство з контролю харчових продуктів (CFIA) офіційно затвердило сертифікат, який дозволяє експорт українських яєць до Канади. 

Про це повідомила пресслужба посольства України в Канаді.

"Відкриття нових ринків для української продукції – це частина нашої стратегії підтримки економіки під час війни, зміцнення присутності українського бізнесу у світі та популяризації української продукції як якісної, безпечної та конкурентоспроможної. Вже незабаром сподіваємося побачити українські яйця на поличках канадських супермаркетів", - йдеться в повідомленні.

Раніше CFIA затвердило програми експорту до Канади українських яблук

  • За даними Союзу птахівників України, в першому кварталі 2025 року Україна експортувала 496 млн курячих яєць. 
  • Найбільше яєць наша країна постачає до Європейського Союзу (72%). Також нещодавно українські яйця почали постачати до Великої Британії.  
  • Минулого року Євросоюз відновив мита на яйця і цукор з України, оскільки з початку 2024 року вже перевищував обсяги, встановлені тарифною квотою.
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