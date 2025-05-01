Україна експортуватиме яблука до Канади

Канадське агентство з контролю якості харчових продуктів затвердило програми експорту українських яблук (Malus domestica) до Канади.

Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

Зазначається, що Канада розробила дорожню карту для українського виробника із врахуванням українського законодавства та програми, яку оприлюднена на своєму офіційному вебпорталі у розділі "Міжнародне співробітництво" ‒ "Фітосанітарія" ‒ "Фітосанітарні вимоги країн".

Згідно з дорожньою картою, експортери, підприємства-виробники та пакувальники повинні бути зареєстровані в Держпродспоживслужбі та внесені до відповідного переліку експортерів, виробників та пакувальників українського яблука до Канади.

Для включення суб`єкта до переліку необхідно реалізовувати відповідні заходи на всіх етапах виробництва щодо відсутності або наявності шкідливих організмів, що регулюються в Канаді. Заходи мають здійснюватися під контролем Держпродспоживслужби та підтверджуватись окремо для кожного маркетингового року актом про результати нагляду.

Відтак майбутній експортер має звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем провадження господарської діяльності для проведення обстеження місць виробництва (вирощування) та місць зберігання (сортування, пакування) на предмет виявлення шкідливих організмів, що регулюються в Канаді, та відповідності вимогам програми.

Держпродспоживслужба наголошує, що обстеження може проводитися одночасно на виявлення декількох видів шкідливих організмів у випадках відповідності фенологічних фаз періоду вегетації рослин та біології розвитку таких організмів. Держпродспоживслужба спільно з європейським проєктом EU4SaferFood підготувала інформаційні матеріали, де детально розписано порядок проведення обстеження.

Після проведення обстеження підприємство має направити лист-заяву та копію акта до Держпродспоживслужби. В листі обов’язково слід зазначити інформацію англійською та українською мовами про адресу (юридичну та фактичну) підприємства виробника/пакувальника/експортера та їх назви.

Для оформлення фітосанітарного сертифіката необхідно звернутися до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби.

За вимогою Канадського агентства з контролю якості харчових продуктів, до видачі фітосанітарного сертифіката та відправлення вантажу з України канадський імпортер має отримати дозвіл компетентного органу Канади на імпорт продукції.

Крім того, Держпродспоживслужба повинна мати можливість відстежити будь-яку невідповідну партію в пакувального підприємства та виробника.