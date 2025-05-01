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В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у військових шпиталях

У Міноборони хочуть отримати зворотний зв’язок від перебуваючих на лікуванні та реабілітації.

В Армія+ стартувало опитування про безбар’єрність у військових шпиталях
Ветеран полку «Азов» в реабілітаційному центрі в Києві, 2 листопада 2022 року.
Фото: EPA/UPG

У застосунку Армія+ запустилося нове опитування. Воно стосується стану забезпечення безбар'єрного простору у військових шпиталях, передає Міноборони. 

Управління гуманітарного забезпечення МОУ хоче дізнатися, як обладнані шпиталі зараз, отримати зворотний зв’язок від перебуваючих на лікуванні, реабілітації, та зрозуміти, з чим виникають труднощі та чого не вистачає військовослужбовцям для повного комфорту у відновленні.

Опитування складається з 19 питань, пройти його можна до 14 травня. Відповіді допоможуть удосконалити інфраструктуру шпиталів та покращити умови реабілітації, відновлення та лікування військових. 

«Держава має якісно супроводжувати людину у війську. Це також стосується і лікування у шпиталі, бо у такі моменти військові є найбільш чутливими. Простір для відновлення має бути таким, щоб військові одужували якомога швидше та без жодного дискомфорту. Завдяки цьому опитуванню зберемо усі думки та допоможемо Управлінню гуманітарного забезпечення запустити необхідні зміни», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

  • У січні оборонне відомство повідомляло, що десять медзакладів Міноборони реконструйовано задля створення безбар’єрного простору для військових. Роботи, зокрема, включали оновлення лікувальних корпусів, створення безбар’єрного простору у приміщеннях, встановлення сучасних ліфтових систем тощо.
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