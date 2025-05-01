Сирський: напрямок БпЛА є пріоритетним, завдання – знищення операторів та пунктів управління ворожих дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з питань безпілотних систем і сказав, що у квітні українські дрони уразили понад 83 тисячі цілей.

"У квітні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України досягли гідних результатів у знищенні противника. За даними командування СБС ЗСУ, протягом місяця нашими дронами уражено та знищено понад 83 тисячі цілей – це на 8% більше, ніж у березні. Ефективність ураження зросла ще на 5%", – написав він у фейсбуці.

Він подякував воїнам за результативність, але наголосив, що ця високотехнологічна війна вимагає постійного руху вперед, ще вищої ефективності та масштабування зусиль на напрямку дронів.

Нарада пройшла за участі командирів підрозділів БпАК.

"У своїх виступах вони поділилися унікальним досвідом застосування дронів та досягнення найкращих результатів. Їхній бойовий досвід, організаційні та технологічні “ноу-хау”, пропозиції щодо вирішення проблемних питань – найцінніше в таких заходах", – зазначив Сирський.

За його словами, напрямок БпЛА є пріоритетним, оскільки дозволяє стримувати ворога та знищувати його на відстані, зберігаючи життя й здоров’я нашої піхоти.

Також Головнокомандувач заслухав доповіді про стан виконання завдань із масштабування підрозділів БпС до бригад і полків, їхнє укомплектування та нарощення спроможностей.

На нараді говорили і про нарощення обсягів фахової підготовки операторів БпАК у навчальних центрах, розвиток взаємодії армії з громадським сектором – зокрема, підготовку в цивільних школах операторів дронів.

У Збройних Силах розроблено дорожню карту формування системи колективної підготовки підрозділів БпАК. Сирський сказав, що першочерговим завданням наших воїнів є знищення операторів ворожих БпЛА та їх пунктів управління, і у Силах безпілотних систем ЗС України успішно провели апробацію методів такої боротьби в операційній зоні одного з оперативно-тактичних угруповань.

"Ворог також не спить, і ми не маємо права недооцінювати успіхи російського агресора у сфері безпілотних систем. Заслухав інформативну доповідь J2 про формування в росії військ БпС, розвиток безпілотних підрозділів у складі різних родів військ і сил, нові зразки російських БпЛА і наземних роботизованих комплексів", – наголосив він і сказав, що необхідно взяти високий темп та випереджати ворога в галузі впровадження сучасних технологічних рішень на полі бою – використовуючи всі можливості нашого війська, суспільства, оборонно-промислового комплексу, а також допомогу країн-партнерів.