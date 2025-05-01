Вночі ППО збила 74 російські безпілотники, ще 68 – не досягли цілей

У ніч на 1 травня Росія атакувала Україну 170 ударними дронами. ППО збила 74 із них, аще 68 – локаційно втрачені.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 1 травня 2025 року (із 19.30 30 квітня) противник атакував 5-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Криму, 170-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 74 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

68 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина.