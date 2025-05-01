У області спалахнули пожежі, але люди не постраждали.

Три райони Київщини постраждали унаслідок нічної дронової атаки ворога. Люди цілі.

Про це повідомили у ДСНС та в ОВА.

Фото: ДСНС наслідки атаки Київщини

У ОВА розповіли, що в області є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Бориспільський район. Унаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі відбулося загорання покрівлі приватного будинку. Пожежу ліквідовано. Ще 11 приватних будинків та магазин пошкоджено.

Також відбулися займання у лісовій місцевості. Пожежі ліквідовані.

Вишгородський район. Загорівся трав‘яний настил. Пожежа ліквідована.

Броварський район. Унаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загорання господарчої будівлі та гаражного приміщення. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль.

Всі оперативні служби працюють на місцях, фіксуючи наслідки ворожої атаки.

Жителям, чиє майно було пошкоджено, нададуть необхідну допомогу.

Фото: ДСНС наслідки російської атаки

Фото: Київська ОВА Наслідки російської атаки

Росіяни також вночі атакували Одещину. Тамє загиблі та поранені.