«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
Трамп не згадав про війну в Україні в промові до 100 днів президентства
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російську дронову атаку постраждали три райони Київщини

У області спалахнули пожежі, але люди не постраждали. 

Через російську дронову атаку постраждали три райони Київщини
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

Три райони Київщини постраждали унаслідок нічної дронової атаки ворога. Люди цілі.

Про це повідомили у ДСНС та в ОВА. 

наслідки атаки Київщини
Фото: ДСНС
наслідки атаки Київщини

У ОВА розповіли, що в області є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Бориспільський район. Унаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі відбулося загорання покрівлі приватного будинку. Пожежу ліквідовано. Ще 11 приватних будинків та магазин пошкоджено. 

Також відбулися займання у лісовій місцевості. Пожежі ліквідовані. 

Вишгородський район. Загорівся трав‘яний настил. Пожежа ліквідована.

Броварський район. Унаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загорання господарчої будівлі та гаражного приміщення. Пожежу ліквідовано. Також пошкоджено фасад приватного будинку та автомобіль.

Всі оперативні служби працюють на місцях, фіксуючи наслідки ворожої атаки. 

Жителям, чиє майно було пошкоджено, нададуть необхідну допомогу. 

наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки
Фото: Київська ОВА
Наслідки російської атаки

Росіяни також вночі атакували Одещину. Тамє загиблі та поранені. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies