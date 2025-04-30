Головне за середу, 30 квітня: атака дронів на Харківщину, майже 180 боєзіткнень, проєкт "Вікторія"

Бойові дії на Донеччині, 177 бойових зіткнень, ворожі обстріли, чергова дискусія в рамках проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”. Яким запам’ятається 1162-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 30 квітня відбулося 177 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби відбулось понад 80 боєзіткнень. Ще 35 боєзіткнень відбулось на Лиманському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 30 квітня – в новині.

За інформацією Нацполіції, унаслідок обстрілу населеного пункту Південне на Харківщині постраждали дев’ятеро місцевих мешканців. Гострої реакції на стрес зазнали четверо дорослих та п’ятеро дітей від 5 до 15 років, які на момент обстрілу перебували вдома. Їм надали допомогу на місці, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 квітня близько 6:30 російська армія атакувала шістьма ударними БпЛА, попередньо, типу "Герань-2", м. Південне. Унаслідок влучань сталися пожежі. Пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок, пʼять приватних домоволодінь, шість автомобілів.

Топчиновники КМДА, яких розслідувачі застали під час приватної вечірки в день жалоби 25 квітня, проводили свій захід на території водозабірної станції “Київводоканалу”.

Про це повідомляє LB.ua за результатами аналізу відео з сюжету, який потрапив в соцмережі. Локації, які потрапили в сюжет, свідчать, що закритий захід відбувався на території Дніпровської водозабірної станції Києва.

На кадрах сюжету видно ворота заїзду на територію об'єкта, паркан із колючим дротом, шатро з накритим столом на тлі дамби і шлюзових споруд. В матеріалі також використано відео зйомки з дрона, на якому помітно великий будинок адмінбудівлі і характерну лінію берега.

Подробиці – в новині.

Група журналістів опублікувала розслідування про катування цивільних та військових полонених на території Росії та на окупованих частинах України.

Журналісти The Guardian та інших медіа, які займалися розслідуванням злочинів Росії проти полонених українців, підтвердили систематичне застосування тортур у 29 місцях утримання. 18 з них – у Росії, 11 – на окупованій території. Загалом там може розміщуватися не менше 18 000 людей. Журналісти зафіксували 695 окремих форм тортур. Інформація свідчить про те, що українських ув'язнених розкидали по всій Росії.

"Використання тортур для отримання інформації або неправдивих зізнань, схоже, було організовано та санкціоновано Москвою на найвищому рівні", – повідомили журналісти The Guardian, які 30 квітня опублікували свою частину висновків з проєкту "Вікторія" – піврічного розслідування, яким займалися 13 ЗМІ, зокрема Washington Post та Le Monde, під керівництвом французької групи Forbidden Stories. Назва "Вікторія" походить від імені української журналістки Вікторії Рощиної, викраденої росіянами і закатованої. Дівчина загинула в полоні, а її тіло з ознаками жорстоких тортур і без декількох органів передали в Україну лише через місяці після смерті. Рощину росіяни утримували в Таганрозі, де проти полонених застосовують дуже жорстокі тортури.

Більше інформації – в новині.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження спеціальних контрактів для громадян України від 60 років.

Член оборонного комітету Роман Костенко повідомив, що законопроєкт №13229 надасть право українцям 60 і більше років добровільно укладати контракти для проходження військової служби. Контракти будуть терміном на один рік.

"Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ", – розповів Костенко.

Вдруге за час існування спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна” експертна дискусія проходить в особливому форматі - публічного інтерв’ю. Першим таким гостем, нагадаємо, був очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. 29 квітня на питання учасників “Нової країни” зголосився відповісти новопризначений очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко (ексголова Київської обласної адміністрації).

“Наш проєкт - про нову країну, про те, якою вона має бути, щоб бути сильною і суб'єктною, за що ми боремося зараз в цій брутальній війні. Цей дискусійний майданчик для мене пов'язаний з тим, що в країні було «зламано», що не так, чому ми дійшли до такого неефективного керування”, - заявив партнер проєкту, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі, представляючи присутнім головного гостя.

Докладніше – в новині.

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