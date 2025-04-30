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На Донеччині у зоні примусової евакуації залишаються понад 170 дітей

За минулий тиждень з Донеччини евакуйовано у примусовий спосіб 30 дітей з 25 сімей.

На Донеччині у зоні примусової евакуації залишаються понад 170 дітей
Фото: Укрзалізниця

У зоні примусової евакуації дітей на Донеччині досі залишаються 135 родин, в яких виховуються 172 дитини.

Про це повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

"На сьогодні на підконтрольній української владі території області, де запроваджена обов’язкова евакуації у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками, у восьми населених пунктах залишаються перебувати 166 дітей зі 130 сімей", — сказала Рижакова.

Мова йде про ті громади, в яких було оголошено новий етап евакуації у примусовий спосіб. У Лиманській міській територіальній громаді залишаються дев’ять дітей, у Криворізькій сільській громаді – три і у Добропільській — 154 дитини, тобто загалом 166 дітей.

Також ще дві громади – Комарська сільська та Торецька міська, які були раніше у списку до примусової евакуації, і діти були з них вивезені, але потім повернулися з батьками.

На зараз у цих двох громадах залишаються ще шість дітей: у Комарській сільській територіальній громаді залишається одна дитина в одній сім’ї; у Торецькій міській територіальній громаді залишаються п’ятеро дітей з чотирьох сімей, додала Рижакова.

За минулий тиждень з Донеччини евакуйовано у примусовий спосіб 30 дітей з 25 сімей.
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