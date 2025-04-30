На сайті “Хочу к своим” вже 300 профілів засуджених колаборантів, які хочуть виїхати до Росії

У проєкті зазначили, що російська влада знає про наміри всіх осіб, однак не погоджується забрати їх.

Станом на 30 квітня 2025 року на сайті державного проєкту “Хочу к своим” опублікували 300 профілів засуджених за колабораціонізм осіб, які виявили бажання виїхати до Росії.

Про це йдеться на телеграм-каналі проєкту.

Колаборанти хочуть потрапити в РФ в обмін на повернення українських громадян з російського полону.

У проєкті зазначили, що російська влада знає про наміри всіх 300 осіб, однак не погоджується забрати їх.

Станом на 30 квітня сторінки сайту з профілями зрадників переглянули понад 740 тисяч разів.

Повідомляють, що один засуджений уже виїхав до РФ у межах обміну. П’ятеро припинили співпрацю з ворогом. Ще 35 осіб перевіряють за інформацією, наданою користувачами сайту.

Крім того, 20 громадян, які не бажають жити в Україні, подали заявки на виїзд до РФ через відповідну форму. Їхні звернення опрацьовує Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини.